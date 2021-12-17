Откройте для себя «Магию Момента» с Coca-Cola

12:52

Самый популярный в мире бренд напитков компания Coca-Cola, представила новую маркетинговую концепцию под названием «Магия Момента». Всегда направляя потребителей к счастью, положительным и наполненным оптимизмом чувствам, Coca-Cola представляет свой новый 3D-логотип, призывая каждого открыть для себя «Магию Момента» повседневной жизни. Запущенная в октябре 2021 года новая глобальная философия Coca-Cola, называется «Магия Момента». Эта философия подразумевает волшебные моменты, скрытые в повседневных событиях, с которыми люди ежедневно сталкиваются, хоть и не всегда осознают. Таким образом, новая философия Coca-Cola будет охватывать все продукты и рекламные материалы бренда. А логотип «Объятия» призван побуждать почитателей Coca-Cola ощущать и ценить позитивные и счастливые моменты, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Coca-Cola верит, что опыт «Магии Момента» есть внутри и в жизни каждого. Новая философия призывает видеть «Магию Момента» в самой жизни, в действиях и чувствах людей, а также в эмоциях, которые они выражают. В этом смысле не является случайным, что новая философия компании Coca-Cola возникла во время пандемии. Основываясь на том, что существует множество моментов, которые объединяют людей в реальном и виртуальном мирах, бренд подчёркивает важность объединения всех вокруг человеческих ценностей. С целью познакомить людей с этой философией, Coca-Cola также представила рекламный ролик под названием «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга».