Откройте для себя «Магию Момента» с Coca-Cola
Самый популярный в мире бренд напитков компания Coca-Cola, представила новую маркетинговую концепцию под названием «Магия Момента». Всегда направляя потребителей к счастью, положительным и наполненным оптимизмом чувствам, Coca-Cola представляет свой новый 3D-логотип, призывая каждого открыть для себя «Магию Момента» повседневной жизни.
Запущенная в октябре 2021 года новая глобальная философия Coca-Cola, называется «Магия Момента». Эта философия подразумевает волшебные моменты, скрытые в повседневных событиях, с которыми люди ежедневно сталкиваются, хоть и не всегда осознают. Таким образом, новая философия Coca-Cola будет охватывать все продукты и рекламные материалы бренда. А логотип «Объятия» призван побуждать почитателей Coca-Cola ощущать и ценить позитивные и счастливые моменты, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Coca-Cola верит, что опыт «Магии Момента» есть внутри и в жизни каждого. Новая философия призывает видеть «Магию Момента» в самой жизни, в действиях и чувствах людей, а также в эмоциях, которые они выражают. В этом смысле не является случайным, что новая философия компании Coca-Cola возникла во время пандемии. Основываясь на том, что существует множество моментов, которые объединяют людей в реальном и виртуальном мирах, бренд подчёркивает важность объединения всех вокруг человеческих ценностей.
С целью познакомить людей с этой философией, Coca-Cola также представила рекламный ролик под названием «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга».
По словам Маноло Арройо, вице-президента по маркетингу компании: «Coca-Cola – это бренд, сам по себе состоящий из противоречий: он скромный, но культовый; аутентичный, но с большим секретом; настоящий и вместе с тем волшебный». Согласно философии «Магия момента», обычные и разнообразные, простые и знаменательные моменты придают миру особый колорит. В то же время «Магия момента» отражает суть самой Coca-Cola: настоящий вкус, который неописуем, уникален и волшебен.
«С помощью «Магии момента» мы хотим построить коммуникацию с потребителями через представление им уникального опыта, с которым каждый сможет провести собственные параллели, - говорит Арройо».
Изменения логотипа в Азербайджане уже можно увидеть на страницах бренда в социальных сетях, а также на наружной уличной рекламе.
Однако, «Магия момента» на этом не заканчивается. Граждане Азербайджана станут свидетелями волшебных событий, которые объединят людей разного возраста, убеждений и ценностей, как в виртуальном пространстве, так и на улицах столицы Баку и других крупных городов.