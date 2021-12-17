Рагимов получил 17 лет тюрьмы за убийство перед мечетью

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Магомеда Рагимова, обвиняемого в совершении убийства. По приговору суда он был приговорен к 17 годам лишения свободы, передает haqqin.az.

Напомним, что инцидент произошел 13 августа 2021 года перед мечетью «Мешади Дадаш», расположенной в Насиминском районе. М.Рагимов нанес ножевые ранения в область сердца 42-летнему Дадашу Гамзаеву, в результате чего тот скончался.

В результате проведенных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий Магомед Рагимов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию. Стало известно, что убийство произошло на почве выяснения личных отношений.