Омбудсмен Армении объявил Пашиняну войну
Защитник прав человека Армении Арман Татоян в своем Facebook раскритиковал заявления депутатов от правящей партии «Гражданский договор».
По мнению омбудсмена, своими высказываниями депутаты пытаются создать впечатление, будто его нахождение на посту по сей день – это результат их «толерантности».
«Более того, указывается, что правящая фракция никогда не давала оценок деятельности защитника прав человека, представляя это в качестве достижения. Со всей ответственностью заявляю, что подобные утверждения не соответствуют действительности», – подчеркнул Татоян.
По его словам, в ходе деятельности на посту защитника прав человека, в частности, после войны, предпринимались попытки давления с использованием различных методов – начиная от открытых требований ряда высокопоставленных лиц прекратить или существенно сузить работу, связанную с поствоенными проблемами, до попыток уменьшить финансирование, а также сокращения количества машин, обслуживающих офис омбудсмена.
«Против омбудсмена проводились организованные кампании, в том числе, с участием высокопоставленных лиц органов законодательной и исполнительной власти», – отметил Татоян.
Примечательно, что срок полномочий действующего омбудсмена Армении Армана Татояна истекает 23 февраля 2022 года. Правящая фракция выдвинула в качестве кандидата на этот пост замминистра юстиции Армении Кристине Григорян.