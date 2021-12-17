Омбудсмен Армении объявил Пашиняну войну

Защитник прав человека Армении Арман Татоян в своем Facebook раскритиковал заявления депутатов от правящей партии «Гражданский договор».

По мнению омбудсмена, своими высказываниями депутаты пытаются создать впечатление, будто его нахождение на посту по сей день – это результат их «толерантности».

«Более того, указывается, что правящая фракция никогда не давала оценок деятельности защитника прав человека, представляя это в качестве достижения. Со всей ответственностью заявляю, что подобные утверждения не соответствуют действительности», – подчеркнул Татоян.