Гарибашвили назвал сотрудничество с Азербайджаном приоритетом для Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал сотрудничество с Азербайджаном одним из главных направлений внешней политики страны в 2022 году, передает Interpressnews.ge.

Глава правительства отметил, что Грузия будет максимально использовать имеющийся в регионе потенциал и развивать инфраструктурные проекты и высоко оценил внешнюю политику страны в уходящем году.

«Состоялось несколько успешных визитов в страны региона. Мы продолжаем сотрудничество в этом направлении».