Серж Саргсян обрушился на Пашиняна: каждый пятый житель Армении уезжает из страны
«Каждый пятый житель Армении уезжает из страны из-за политики действующих властей». Об этом заявил экс-президент Армении Серж Саргсян, выступая на съезде своей партии.
По его словам, люди в Армении «со слезами покидают страну через аэропорт «Звартноц».
«Сегодня каждый пятый уезжает из страны. Сейчас, когда мы проводим этот съезд, люди со слезами покидают Армению через аэропорт «Звартноц». В этом году показатели смертности и рождаемости сравнялись, налицо демографический кризис», – сказал бывший президент.
Он также отметил, что причина столь плачевной ситуации кроется в действиях властей, у которых «нет родины», и которые «унизили народ».
Примечательно, что за 10 лет президентства самого Саргсяна из Армении уехали и не вернулись 373 тысячи человек.