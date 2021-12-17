Серж Саргсян обрушился на Пашиняна: каждый пятый житель Армении уезжает из страны

«Каждый пятый житель Армении уезжает из страны из-за политики действующих властей». Об этом заявил экс-президент Армении Серж Саргсян, выступая на съезде своей партии.

По его словам, люди в Армении «со слезами покидают страну через аэропорт «Звартноц».

«Сегодня каждый пятый уезжает из страны. Сейчас, когда мы проводим этот съезд, люди со слезами покидают Армению через аэропорт «Звартноц». В этом году показатели смертности и рождаемости сравнялись, налицо демографический кризис», – сказал бывший президент.