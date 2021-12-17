Эрдоган объявил о начале новой эры сотрудничества с Африкой

14:20

«Анкара готова к диалогу и сотрудничеству с африканскими странами на основе принципов взаимного уважения и выгоды». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии III саммита партнерства «Турция-Африка» в Стамбуле, передает агентство «Анадолу». По словам турецкого лидера, Африканский континент – одно из приоритетных направлений внешней политики Анкары. «Наша страна никогда не отворачивалась от Африки и африканских народов», – подчеркнул Эрдоган.

Президент Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что африканский континент с населением в 1,3 млрд человек, не может влиять на решения Совбеза ООН и напомнил о призывах Турции к реформированию СБ ООН. «Борьба, которую ведет Анкара под лозунгом «Мир – больше пяти постоянных членов СБ ООН», отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки. Нам необходимо объединить наши усилия для того, чтобы Африка могла быть должным образом представлена в СБ ООН», – сказал глава турецкого государства. Он также подчеркнул готовность Турции к вкладу в устранение вызовов в сфере безопасности на африканском континенте. «Турция сама на протяжении около 40 лет ведет борьбу с терроризмом и поэтому как никто осознает вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются ныне некоторые африканские страны», – сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, объем турецких инвестиций в Африке достиг 6 млрд долларов. «Турецкие предприниматели сегодня обеспечивают работой более 25 тысяч жителей стран Африки, а турецкие компании-подрядчики реализовали на континенте 1 686 проектов на общую сумму 78 млрд долларов», – заявил президент страны, добавив, что Анкара нацелена на скорое доведение товарооборота с африканскими странами с 25,3 млрд долларов в 2020 году до 50 млрд долларов. «Думаю, что и этот показатель не будет отражать наш потенциал, и мы сможем говорить уже о новой цели в 75 млрд долларов в год. Позитивная тенденция налицо. По итогам первых 11 месяцев текущего года объем товарооборота превысил отметку в 30 млрд долларов. В результате совместных усилий Турции и стран африканского континента, уровень связей выведен на уровень, о котором мы не могли мечтать еще 16 лет назад», – сказал Эрдоган.