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Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с руководителями около 50 СМИ, сообщает haqqin.az. На прошедшей в центре DOST № 4 встрече С.Бабаев отметил, что министерство придает особое значение тесному сотрудничеству с прессой в организации связей с общественностью. Он подчеркнул важную роль СМИ в информировании общественности о проделанной работе в области социальных реформ, труда, занятости, социальной защиты, инвалидности и реабилитации. Министр отметил, что министерство ежедневно тесно сотрудничает с прессой, деятельность структуры регулярно отражается в СМИ. «Текущая встреча организована с целью обменяться мнениями с руководителями СМИ по актуальным темам, предоставить информацию о результатах проделанной работы в социальной сфере, выслушать их мнения и предложения», – сказал глава ведомства.

Исполнительный директор Агентства развития СМИ Ахмед Исмаилов, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, главный редактор газеты «Халг» Гасан Гасанов, председатель Союза журналистов Азербайджана, учредитель и главный редактор газеты «Айна-Зеркало» Эльчин Шихли подчеркнули важность подобных встреч. В ходе встречи также было отмечено, что обеспечение благополучия граждан является основным направлением политики президента Ильхама Алиева. Ярким примером этому являются подписанные недавно распоряжения президента, согласно которым будет повышена заработная плата до 1 миллиона сотрудников. На это увеличение выделяется дополнительно 742 миллиона манатов в год. С этим повышением на основании распоряжения президента от 16 октября 2021 года начинается новый этап социальных реформ. Новый этап реформ в Азербайджане окажет поддержку благосостоянию более 2,1 миллиона граждан. На эти цели ежегодно предусмотрено выделять 1,5 миллиарда манатов.

В целом, за последние четыре года заработная плата увеличилась в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 37%, а средняя заработная плата – на 74%, фонд заработной оплаты на 92%, размер минимальной пенсии повышен на 82%, среднемесячной пенсии – на 60%, пособий и стипендий – в среднем вдвое. В 2018-2021 годах годовые расходы на социальное обеспечение увеличились на 60%, или на 2,4 миллиарда манатов до 6,4 миллиарда манатов. Число лиц, охваченных программой социального обеспечения, увеличилось на 160 тысяч до 2,56 миллиона человек. За этот период 152 тысячам человек была присвоена степень инвалидности, а около 150 тысяч человек с ограниченными возможностями были обеспечены средствами реабилитации. Программы активной занятости расширялись в неоднократном размере, в том числе программа самозанятости – в 15 раз. Также были подчеркнуты концепция DOST и достижения в применении инновационных решений.