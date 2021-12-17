В Молдавии призвали объявить российского посла персоной нон грата
Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – написал Гузун в Facebook.
Ранее власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье законными.