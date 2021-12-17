«Омикрон» добрался до Украины
В Украине обнаружили первое заражение штаммом коронавируса – «омикрон». Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
«Ночью в Центре общественного здоровья Украины, по результатам полногеномного секвенирования, обнаружен штамм «омикрон». Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении», – написал глава ведомства в Facebook.