Шамо Абасов в проекте «Xalq Əmanəti» фото
Двадцать первое издание проекта Xalq Əmanəti посвящено творчеству видного азербайджанского художника Шамо Абасова (1955-2014). 17 декабря в галерее Халг Банка состоялась презентация художественного альбома и открытие выставки работ художника. В альбом вошли многочисленные керамические работы, образцы графики, произведения живописи мастера, описаны этапы его жизни и творчествa. Шамо Абасов родился в 1955 году в городе Джабраил. В 1970-74 годах обучался в художественном училище имени А.Азимзаде. Получил блестящее образование на факультете керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.Мухиной (1978-84). С 1986 года стал членом союза художников Азербайджана и СССР.
Шамо Абасов один из самобытных мастеров современной школы живописи Азербайджана. В начале своего творческого пути он успешно занимается декоративной керамикой. Своим успешным участием в международных творческих группах, симпозиумах и выставках он завоевывает любовь ценителей и получает признание специалистов. Спустя годы, он вновь вернется к своей любимой живописи и завоюет славу уже как живописец Шамо Абасов.
В картинах художника отражен мир, полный иллюзий, таинственных грез и воспоминаний. Его полотна дышат национальным колоритом. Апшеронские типажи, ставшие визитной карточкой его творчества, женские образы, юмор и ирония его добрых, светлых и несколько простодушных героев уводят зрителя в абстрактный и таинственный мир художника. Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Шамо Абасов скончался 7 мая 2014 года в Баку.
Произведения Шамо Абасова хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, Министерстве культуры Российской Федерации, Государственной Третьяковской галерее, Музее прикладного искусства им. Штиглица, Международном музее керамики, в местных и зарубежных частных коллекциях.
Проект «Халг Аманаты», осуществляемый ОАО «Халг» Банк с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник «Антология ашугской литературы».
Экспозиция работ художника будет открыта для посетителей c 18-го декабря в Главном офисе (Адрес: г. Баку, пр.Иншаатчылар, 22L).
Посетить выставку можно по будням с 18:00 до 21:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. Вход свободный.