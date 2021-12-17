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Двадцать первое издание проекта Xalq Əmanəti посвящено творчеству видного азербайджанского художника Шамо Абасова (1955-2014). 17 декабря в галерее Халг Банка состоялась презентация художественного альбома и открытие выставки работ художника. В альбом вошли многочисленные керамические работы, образцы графики, произведения живописи мастера, описаны этапы его жизни и творчествa. Шамо Абасов родился в 1955 году в городе Джабраил. В 1970-74 годах обучался в художественном училище имени А.Азимзаде. Получил блестящее образование на факультете керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.Мухиной (1978-84). С 1986 года стал членом союза художников Азербайджана и СССР. Шамо Абасов один из самобытных мастеров современной школы живописи Азербайджана. В начале своего творческого пути он успешно занимается декоративной керамикой. Своим успешным участием в международных творческих группах, симпозиумах и выставках он завоевывает любовь ценителей и получает признание специалистов. Спустя годы, он вновь вернется к своей любимой живописи и завоюет славу уже как живописец Шамо Абасов.

В картинах художника отражен мир, полный иллюзий, таинственных грез и воспоминаний. Его полотна дышат национальным колоритом. Апшеронские типажи, ставшие визитной карточкой его творчества, женские образы, юмор и ирония его добрых, светлых и несколько простодушных героев уводят зрителя в абстрактный и таинственный мир художника. Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Шамо Абасов скончался 7 мая 2014 года в Баку. Произведения Шамо Абасова хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, Министерстве культуры Российской Федерации, Государственной Третьяковской галерее, Музее прикладного искусства им. Штиглица, Международном музее керамики, в местных и зарубежных частных коллекциях.