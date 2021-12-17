Армения восстановит 45 км отрезка железной дороги в Азербайджан
«Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз». Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.
Он отметил, что, по предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка $200 млн.
«Длина отрезка по территории Армении в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути – около 340 км», – отметил он.