«Caspian European Club» провел церемонию вручения международной премии «Caspian Business Award 2021». Производственное объединение «Азеригаз» удостоено награды «за особый вклад в социальное развитие регионов». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе организации.

Награда была вручена генеральному директору ПО «Азеригаз» Руслану Алиеву. Выразив благодарность организаторам за оказанное внимание, генеральный директор объединения отметил, что «Азеригаз» и впредь будет стремиться к дальнейшему укреплению отношений с предпринимателями.

«С какой бы чуткостью ни подходил «Азеригаз» к решению обращений семей шехидов и ветеранов, мы и впредь будем еще более внимательно относиться к их заботам», – добавил Руслан Алиев.

Отметим, что премия «Caspian Business Award 2021» в номинации «производитель нефти и газа года» присуждена Производственному объединению «Азнефть» SOCAR, в номинации «Буровая компания года» – тресту комплексных буровых работ SOCAR.