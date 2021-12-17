Военный атташе Анкары: в Турции знают о героизме шехида Алекперова
Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин посетил семью шехида майора Фарида Алекперова и побеседовал с матерью шехида.
В ходе беседы Закария Ялчин отметил, что в Турции осведомлены о героизме Фарида Алекперова, и выразил признательность матери шехида. На встрече также почтили память шехидов, погибших за Родину.
Майор Фарид Алекперов родился 18 июля 1980 года в Баку. После окончания средней школы он поступил в военный лицей Кулели в Стамбуле. В 2004 году он поступил в Военную школу сухопутных войск в Анкаре и прошел обучение в школе горных коммандос в Испарте. В 2005 году с отличием окончил Артиллерийскую школу Полатлы.
Фарид Алекперов участвовал во взятии высоты на Муровдаге, в боях на Джебраильском, Физулинском, Шушинском направлениях. 8 ноября он в последний раз участвовал в боях, где был ранен в ногу, но, несмотря на это, не ушел с поля боя. Он сыграл большую роль в выходе батальона из окружения, уничтожив значительное количество живой силы противника. Фарид Алекперов был похоронен 9 ноября 2020 года на второй Аллее почетного захоронения в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 15 декабря 2020 года майор Фарид Алекперов был посмертно награжден медалью «За Родину».