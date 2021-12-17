Военный атташе Анкары: в Турции знают о героизме шехида Алекперова

Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин посетил семью шехида майора Фарида Алекперова и побеседовал с матерью шехида.

В ходе беседы Закария Ялчин отметил, что в Турции осведомлены о героизме Фарида Алекперова, и выразил признательность матери шехида. На встрече также почтили память шехидов, погибших за Родину.

Майор Фарид Алекперов родился 18 июля 1980 года в Баку. После окончания средней школы он поступил в военный лицей Кулели в Стамбуле. В 2004 году он поступил в Военную школу сухопутных войск в Анкаре и прошел обучение в школе горных коммандос в Испарте. В 2005 году с отличием окончил Артиллерийскую школу Полатлы.