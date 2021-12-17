Жительница Хачмаза 17-летняя Камиля Керимова 5 декабря вышла из дома и не вернулась обратно. Приметы К.Керимовой: рост 149 см, худощавая. Когда она вышла из дома, на ней были красная куртка, синие джинсы и коричневые кроссовки, передает АПА.

Другая жительница района 17-летняя Хурпери Сеидова 27 ноября вышла из дома и не вернулась обратно. Приметы Х.Сеидовой: рост 165 см, худощавая. Когда она вышла из дома, на ней были коричневое платье и черные сапоги.

Жительница района 27-летняя Руфана Челебиева (1994 г.р.) тоже 27 ноября вышла из дома и не вернулась обратно. Приметы Р.Челебиевой: рост 156 см, худощавая. Когда она вышла из дома, на ней были черная рубашка, черные брюки.