В Азербайджане изменился порядок использования «Зеленого коридора»

«Увеличено число случаев отмены права постоянного пользования пропускной «Зеленый коридор». Об этом говорится в подписанном сегодня указе президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об изменении порядка приобретения участниками внешней торговли права на постоянное использование системы пропуска «Зеленый коридор», приостановления, отмены и восстановления этого права».

При повторном выявлении в течение 12 месяцев обстоятельств, приведших к приостановлению права постоянного использования данной системы пропуска, право постоянного использования системы «Зеленый коридор» будет аннулировано.

Указ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования.