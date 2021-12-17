МВД о резонансном ДТП в Аляте: водитель маршрутки был под наркотиками

В пятницу, 17 декабря, около 19:45 на 61-м км автодороги Баку-Газах, проходящей по территории поселка Алят Гарадагского района, столкнулись автомобили «Ford Transit» и ВАЗ-2105. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Пострадавшие в результате инцидента пассажиры «Ford Transit» Алили Али Халиг оглу и Гахраманова Акифа Телфидар гызы были доставлены в больницу, Алиева Самира Нусрет гызы, Алиев Халиг Шахбаз оглу, Марданов Забит Рахман оглу также были госпитализированы в отделение травматологии, Агабекова Афсана Физули гызы, Агабекова Гюльназ Баба гызы, Мамедова Тарана Фарман гызы и Алили Нигяр Халиг гызы после первой медицинской помощи были выписаны домой.