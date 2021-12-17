МВД о резонансном ДТП в Аляте: водитель маршрутки был под наркотиками
В пятницу, 17 декабря, около 19:45 на 61-м км автодороги Баку-Газах, проходящей по территории поселка Алят Гарадагского района, столкнулись автомобили «Ford Transit» и ВАЗ-2105. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.
Пострадавшие в результате инцидента пассажиры «Ford Transit» Алили Али Халиг оглу и Гахраманова Акифа Телфидар гызы были доставлены в больницу, Алиева Самира Нусрет гызы, Алиев Халиг Шахбаз оглу, Марданов Забит Рахман оглу также были госпитализированы в отделение травматологии, Агабекова Афсана Физули гызы, Агабекова Гюльназ Баба гызы, Мамедова Тарана Фарман гызы и Алили Нигяр Халиг гызы после первой медицинской помощи были выписаны домой.
Во время медицинского осмотра после происшествия выяснилось, что водитель микроавтобуса «Ford Transit» Джамшид Исмаилов употреблял наркотическое вещество – марихуану, и сам признался в этом.
Вместе с тем установлено, что ранее неоднократно судимый водитель Джамшид Исмаилов в 2011 и 2013 годах привлекался к уголовной ответственности по статье 263 Уголовного кодекса Азербайджана, то есть за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и причинение вреда здоровью других лиц.