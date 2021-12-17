В Баку зачитали приговор бывшему высокопоставленному таможеннику

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Самира Мамедова, Азера Оруджева и Джавидана Ибрагимова, обвиняемых в подстрекательстве к взяточничеству и мошенничеству, передает haqqin.az.

Таким образом, объединившись с другими лицами, в 2020 году обманным путем присвоил 192 тысячи 150 манатов у человека, который занимался бизнесом и дружил с ним с детства, после чего разделил эти деньги между сообщниками.

Согласно обвинительному акту, Мамедов пообещал своему знакомому оформить 2 150 квадратных метров нежилого участка в 6 адресах, принадлежащим его компании, и 2 га земли, на которых расположено здание, и получить купчую, подтверждающую право собственности. Позже он нарушил свое обещание.

На допросе в суде Самир Мамедов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. В своих показаниях он отметил, что с 1991 года вел совместный бизнес с потерпевшим. Он начал работать в Государственном таможенном комитете в 2001 году и был назначен на руководящую должность. С 2018 по октябрь 2020 года работал начальником в одном из управлений Государственного таможенного комитета, а с октября 2020 года – начальником таможенного поста Астаринской железной дороги.

В отношении обвиняемых следственными органами были возбуждены уголовные дела по статьям 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 32.4 312.2 (умышленное получение взятки или подстрекательство должностного лица к даче взятки за умышленные противоправные действия (бездействие)) Уголовного кодекса.