«Nar» признан мобильным оператором года

В пятницу, 17 декабря, на церемонии вручения награды «Caspian Business Awards 2021», «Nar» был признан «Мобильным оператором года». При выборе победителя были учтены такие важные факторы, как продолжающаяся круглый год стратегия клиентоориентированности мобильного оператора, качественное обслуживание клиентов через различные каналы и положительные годовые показатели развития.

Следует отметить, что за отчетный период оператор мобильной связи добился увеличения абонентской базы на 5%, а также на 23% увеличил количество пользователей 4G за счет качества мобильного интернета. Кроме того, «Nar», известный своими социально значимыми проектами, за последние три года вложил в общественную деятельность в общей сложности около 3 миллионов манатов, в том числе в проекты, направленные на поддержку ветеранов второй карабахской войны и семей шехидов.