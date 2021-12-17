«Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО». Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

По его словам, МИД рассматривает возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения.

«Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – сказал министр Макей.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Польше.