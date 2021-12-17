Bayraktar поступил на вооружение ВС Киргизии
Турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС сообщение пресс-службы президента страны.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 18 декабря осмотрел беспилотные летательные аппараты Bayraktar, поступившие на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики», – говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что БПЛА полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ.