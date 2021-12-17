Али Асадов поручил модернизировать НПЗ имени Гейдара Алиева
В субботу, 18 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с модернизацией и реконструкцией нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании. Об этом говорится в заявлении Кабинета министров.
После ознакомления с проводимой работой состоялось совещание под председательством премьер-министра и с участием председателя и членов Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании, а также президента компании.
На совещании обсуждалось проведение работ по модернизации и реконструкции в соответствии с графиком, и предстоящие работы.
Были определены задачи, даны поручения по своевременному и полному осуществлению соответствующих работ.