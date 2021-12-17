Ильхам Алиев предложил Мишелю профинансировать разминирование в Карабахе

«На встрече с главой Еврокомиссии Шарлем Мишелем я предложил, чтобы Европейская комиссия рассмотрела возможность финансирования за счет средств собственных фондов процесс разминирования в Азербайджане. Cказал, не давайте деньги нам, а просто окажите финансовую помощь европейским компаниям по разминированию, чтобы они могли приехать в Азербайджан и начать работать, поскольку нам физически невозможно сделать это в короткие сроки», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

Глава государства подчеркнул, что это очень дорогостоящая работа, но если территории не будут расчищены, Азербайджан не сможет обеспечить возвращение людей в регион.

«А ведь они ждали этого почти 30 лет. В настоящее время начались масштабные восстановительные работы на очищенных от мин землях, но большая территория пока не разминирована. То есть люди, которые вернутся, столкнутся с серьезными проблемами и опасностью для жизни. Надеюсь, что это будет уточнено в наших контактах. Безусловно, наши потребности не ограничиваются разминированием территорий. Все там разрушено. Там нет ни городов, ни сел – они полностью разрушены. Наша позиция заключается в том, что уровень финансового вклада в Армению, будь то пожертвование или кредит, должен быть таким же, как и в Азербайджан», – сказал И.Алиев.