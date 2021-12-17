Издание отмечает, что несколько десятков человек пришли к ведомству с транспарантами, на которых было написано их главное требование на грузинском и английском языках: «Свободу Михаилу Саакашвили».

Одного из демонстрантов задержали в административном порядке за мелкое хулиганство. Он появился на митинге в милицейской форме старого образца.

«Мы считаем, что МВД политизировано, выполняет политический заказ, поэтому наш лозунг: «Свободу Мише, третьему президенту Грузии». Мы хотим показать общественности, что происходило в 90-е годы, когда были гаишники и милиционеры. Такая система создается и сейчас. Однако мы также выражаем солидарность с честными полицейскими, которые, как мы знаем, остались в системе», – сказал один из организаторов митинга.

Митинг был организован представителями общественности. Они призвали министра внутренних дел Грузии прекратить задержания по политическому признаку или уйти в отставку.