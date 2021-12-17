Новый вице-канцлер Германии назвал «Северный поток – 2» ошибкой
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было ошибкой с геополитической точки зрения, передает DW.
«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права», – сказал министр.
Политик напомнил, что согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.
«Политика, направленная на поддержку конкуренции, – это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем – зависимости», – подчеркнул заместитель главы правительства Германии, добавив, что немецкий регулятор – Федеральное агентство по сетям Bundesnetzagentur проверит соответствие всех документов по «Северному потоку – 2» закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.