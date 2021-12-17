Накануне профессионального праздника адвокатов, который ежегодно отмечается 28 декабря, по инициативе Коллегии адвокатов, при поддержке Министерства культуры и организации адвокатским бюро «Кямандар Насибов и партнеры» в Музейном центре открылась выставка «Мантии и атрибуты адвокатов мира».

В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров, Бахруз Магеррамов, Нурлан Гасанов, заместитель начальника Государственной пограничной службы Аббас Халилов, заместитель министра внутренних дел Фазиль Гулиев, и др.

В ходе своего выступления председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, отметил, что эта обширная коллекция представляет большой интерес для адвокатов, сотрудников судебных и правоохранительных органов и молодых юристов. Анар Багиров рассказал о важности распоряжения президента Ильхама Алиева от 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане». Анар Багиров отметил, что данное распоряжение главы государства является демонстрацией большого доверия к деятельности адвокатов.

В ходе мероприятия было отмечено, что на выставке представлены адвокатские мантии из коллекции известного азербайджанского адвоката Кямандара Насибова. На выставке также представлены относящиеся к истории адвокатуры медали, ордена, нагрудные знаки, марки из частной коллекции председателя Хатаинского районного суда Рашида Рзаева.

Выставка, которая проходит в Музейном центре Минкультуры, продлится до 29 декабря.