ВОЗ об эффективности Pfizer против «омикрона»

Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с вариантом «дельта». Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

«Результаты исследований из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty», - говорится в документе.

Тем не менее отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

В документе подчеркивается, что эти данные имеют предварительный характер.