Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов с побед стартовали на Мемориале Вугара Гашимова

Сегодня в Баку стартовал 7-й по счету мемориальный турнир памяти знаменитого азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

В турнире по быстрым шахматам и блицу участвуют восемь шахматистов: Фабиано Каруана (США), Рихард Раппорт (Венгрия), Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Давид Навара (Чехия), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Рауф Мамедов (Азербайджан), Вугар Асадли (Азербайджан).

Сегодня после церемонии открытия был сыгран 1-й тур по быстрым шахматам. Соперники провели друг против друга по две партии. В итоге Мамедъяров обыграл Навару (1,5:0,5), Асадли проиграл Каруане (0,5:1,5), Раппорт одолел Карякина (2:0). И лишь в противостоянии Мамедова и Ананда была зафиксирована ничья – 1:1. Согласно регламенту, в случае ничьи соперники для выявления победителя должны сыграть в «Армагеддон». Здесь сильнее оказался Рауф.

За победу по итогам двух партий шахматисты получают по 3 очка, за победу в «Армагеддоне» - по 2. Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получает 1 очко.

Таким образом, после 1-го тура по 3 очка имеют Рихард Раппорт, Шахрияр Мамедъяров и Фабиано Каруана. У Рауфа Мамедова 2 очка, у Виши Ананда – 1. Давид Навара, Вугар Асадли и Сергей Карякин очков не имеют.

Всего в быстрых шахматах будет сыграно семь туров. Затем будет 14 туров в блице. Соревнование завершится 23 декабря.

Победитель определится по сумме очков, набранных в рапиде и блице. Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.