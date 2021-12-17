Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу, 18 декабря, чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из-за чего больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время.

«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение в городе», - сказал Хан в интервью Sky News.

По его словам, в последние дни в Лондоне наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом. «Омикрон» уже доминирует в городе. В то же время мэр не стал анонсировать какие-либо новые ограничения по борьбе с пандемией. Предыдущий раз чрезвычайное положение в Лондоне объявлялось 8 января на фоне распространения коронавируса.

Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В настоящий момент в лондонских больницах находятся 1,5 тыс. пациентов с COVID-19, а всего в Великобритании - 7,6 тыс. человек. В связи с этим Хан призвал лондонцев не откладывать поход за бустерной дозой вакцины от коронавируса, а также пообещал открыть новые центры вакцинации для приема большего числа людей. Кроме того, он выразил надежду, что правительство Соединенного Королевства выделит дополнительные средства для оказания помощи наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики.