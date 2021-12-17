Ильхам Алиев о зонтике демократии в Армении

«В европейских институтах ныне более четкая картина того, что проблема с правами человека и свободой СМИ в нашей стране преувеличена. В Азербайджане нет ограничений для СМИ, у нас свободный интернет и нет цензуры. Более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета, а ограничить СМИ, имея при этом свободный интернет, невозможно». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

Лидер Азербайджана отметил, что в равной степени это относится и к правам человека.

«Все права человека защищены, и сегодня Азербайджан уже не подвергается критике, с которой сталкивался много лет назад. Во-первых, потому что нам удалось убедить наших европейских партнеров, что их информация во многом основана на неверном сценарии, и мы провели масштабные политические и экономические реформы. Во-вторых, если вы обратите внимание на суть дела, то увидите, что в Армении грубо нарушаются права человека и политические свободы», - указал глава азербайджанского государства.

В подтверждение своих слов он напомнил о многочисленных арестах в Армении представителей политических партий.

«Против лидеров основных политических партий возбуждены уголовные дела. Репрессии в Армении вызывают большое общественное недовольство, и все это очевидные факты. Однако у Армении словно есть постоянный зонт, и что бы там ни происходило, считается демократией. Этакие двойные стандарты...», - заключил Ильхам Алиев.