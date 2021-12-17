Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана встретился с главой внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Махмудом Гурейши. Об этом глава МИД Пакистана написал в своем Twitter.

«Уважаемый Джейхун Байрамов, рад вас приветствовать в Пакистане. С нетерпением жду вашего участия в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества из-за ситуации в Афганистане», - написал Гурейши.

Отметим, что в Исламабаде 19 декабря пройдет 17-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС, в котором примет участие и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В рамках визита запланированы двусторонние и многосторонние встречи глав ведомств.