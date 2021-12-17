Армения назначила спецпредставителя на переговорах с Турцией

Спецпредставителем от Армении на переговорах по нормализации отношений с Турцией будет вице-спикер парламента страны Рубен Рубинян. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, передает «Спутник».

Рубинян является членом-учредителем партии «Гражданский договор». В июне 2021 г. он был избран депутатом парламента по общегосударственному избирательному списку партии. В августе 2021 года избран заместителем председателя Национального собрания Армении.

Напомним, 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван на взаимной основе назначат специальных представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже Турция официально представила своего спецпосланника: им стал бывший посол страны в Японии и США Сердар Кылыч.