«Талибан» призвал США активнее участвовать в экономике Афганистана

«США должны активно участвовать в восстановлении афганской экономики, пострадавшей в последнее время». Такое мнение выразил на пресс-конференции в Кабуле замглавы МИД движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что у талибов нет политических проблем с Вашингтоном.

«Согласно достигнутому в феврале 2020 года Дохийскому соглашению между США и талибами, американцы обязались признать будущую исламскую систему в стране и сотрудничать со своими партнерами в восстановлении Афганистана», - указал представитель режима.

В то же время Станекзай призвал ООН оказать давление на США, с тем чтобы американские власти как можно скорее разморозили афганские государственные резервы в размере 9,4 миллиарда долларов.