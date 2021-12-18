Нидерланды уходят на тотальный локдаун до 2022 года

Нидерланды вводят тотальный локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма «омикрон», заявил и.о премьер-министра страны Марк Рютте.

«Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун... Это оказалось неизбежно. Штамм «омикрон» распространяется быстрее, чем мы ожидали», - приводит слова Рютте РИА Новости.

Он отмечает, что локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.

В этот период все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы будут закрыты.