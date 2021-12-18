МИД России: мы подошли к моменту истины в отношениях с НАТО
«Если от предложений России по безопасности откажутся, то Москва перейдет в режим создания контругроз». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает lenta.ru.
По его словам, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО.
«Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», - заявил Грушко.
Замминистра подчеркнул, что Москва четко определила пути достижения этих целей.
«Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали», - сказал он.
Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.