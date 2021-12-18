МИД России: мы подошли к моменту истины в отношениях с НАТО

«Если от предложений России по безопасности откажутся, то Москва перейдет в режим создания контругроз». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает lenta.ru.

По его словам, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО.

«Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», - заявил Грушко.