Теймур Мусаев: в Азербайджане вакцинировано более 60% населения

«Граждане Азербайджана, в отличие от других стран, имеют возможность выбрать вакцину. На сегодняшний день вакцинировано более 60% населения страны. Это позволит нам взять под полный контроль распространение коронавирусной инфекции в будущем». Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Report.

Он уверен, что в настоящее время единственным эффективным способом борьбы с болезнью является вакцинация.