Байден обратится к нации из-за «омикрона»

Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса. Информацию распространил телеканал NBC News.

«Байден выступит с речью во вторник о распространении нового варианта коронавируса. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», - сообщает телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что президент США собирается дополнить уже обнародованный «зимний план» вместе с «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».