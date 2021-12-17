США будут постоянно помогать Украине финансами заявление белого дома
Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются, но пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще».
Отмечается, что речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден. Салливан уточнил, что помощь Украине продолжается постоянно.