Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются, но пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще».

Отмечается, что речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден. Салливан уточнил, что помощь Украине продолжается постоянно.