Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:19

В интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore президент Ильхам Алиев довел до Запада газовую стратегию Азербайджана в весьма лаконичной форме: «Безусловно, наша газовая стратегия была очень четкой и открытой». По его словам, за долгие годы Азербайджан проделал большую работу для реализации этого важного проекта вместе с партнерами. Южный газовый коридор (ЮГК) протяженностью 3 500 километров считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века, он проложен от Баку до Италии. Это очень сложный и очень дорогой проект. Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку по всем четырем сегментам ЮГК. Еще до завершения проекта были подписаны контракты с потребителями. И во время газового кризиса потребители азербайджанского топлива не заметили никаких изменений в стоимости. Этот факт, кстати, еще раз подтверждает заявления президента РФ Владимира Путина о том, что этот кризис вызван вовсе не поставщиками газа, а неумелыми действиям европолитиков. Касаясь будущих планов, глава государства отметил возможность увеличения добычи и экспорта. Но это, безусловно, будет зависеть от спроса европейских потребителей. В Баку регулярно собирается Консультативный совет ЮГК. Очередная сессия состоится в феврале наступающего года, где будут планироваться дальнейшие шаги. Команда растет, потому что Азербайджан уже является поставщиком Европы и уже поставил Италии, Греции и Болгарии 7,2 млрд кубометров газа. В следующем году это будет 9 млрд, а в 2023 году не менее 11 млрд кубометров.

Это, конечно, серьезный рост за короткий срок. Но чтобы увеличить добычу нужно, разумеется, вкладывать инвестиции. А для этого, в свою очередь, должны быть контракты с потребителями. Таким образом, для обеспечения роста добычи, а, соответственно, и экспорта нужны: во-первых контракты, во-вторых - инвестиции, а в-третьих – газ. Такова последовательность этапов процесса. И Азербайджан к этому готов, страна обладает гигантскими месторождениями, абсолютно новой и современной инфраструктурой. В дальнейшем можно проложить интерконнекторы не только на Балканы, но и в Центральную Европу. Таким образом, Азербайджан мог бы диверсифицировать свои поставки, а потребители – источники и маршруты поставок. И чем больше Азербайджан утверждается на европейском газовом рынке, тем больше поговаривают о растущей конкуренции страны с основным поставщиком «голубого топлива» - Россией. Но глава государства это категорически отрицает: Азербайджан и Россия не являются конкурентами в вопросе поставок газа на европейские рынки. А поскольку Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что этот вопрос искусственно раздувается, постараемся внести в него некоторую ясность.