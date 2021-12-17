Ильхам Алиев довел до Запада газовую стратегию Азербайджана наше поле зрения
В интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore президент Ильхам Алиев довел до Запада газовую стратегию Азербайджана в весьма лаконичной форме: «Безусловно, наша газовая стратегия была очень четкой и открытой».
По его словам, за долгие годы Азербайджан проделал большую работу для реализации этого важного проекта вместе с партнерами. Южный газовый коридор (ЮГК) протяженностью 3 500 километров считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века, он проложен от Баку до Италии. Это очень сложный и очень дорогой проект. Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку по всем четырем сегментам ЮГК. Еще до завершения проекта были подписаны контракты с потребителями. И во время газового кризиса потребители азербайджанского топлива не заметили никаких изменений в стоимости. Этот факт, кстати, еще раз подтверждает заявления президента РФ Владимира Путина о том, что этот кризис вызван вовсе не поставщиками газа, а неумелыми действиям европолитиков.
Касаясь будущих планов, глава государства отметил возможность увеличения добычи и экспорта. Но это, безусловно, будет зависеть от спроса европейских потребителей. В Баку регулярно собирается Консультативный совет ЮГК. Очередная сессия состоится в феврале наступающего года, где будут планироваться дальнейшие шаги. Команда растет, потому что Азербайджан уже является поставщиком Европы и уже поставил Италии, Греции и Болгарии 7,2 млрд кубометров газа. В следующем году это будет 9 млрд, а в 2023 году не менее 11 млрд кубометров.
Это, конечно, серьезный рост за короткий срок. Но чтобы увеличить добычу нужно, разумеется, вкладывать инвестиции. А для этого, в свою очередь, должны быть контракты с потребителями. Таким образом, для обеспечения роста добычи, а, соответственно, и экспорта нужны: во-первых контракты, во-вторых - инвестиции, а в-третьих – газ. Такова последовательность этапов процесса. И Азербайджан к этому готов, страна обладает гигантскими месторождениями, абсолютно новой и современной инфраструктурой. В дальнейшем можно проложить интерконнекторы не только на Балканы, но и в Центральную Европу. Таким образом, Азербайджан мог бы диверсифицировать свои поставки, а потребители – источники и маршруты поставок.
И чем больше Азербайджан утверждается на европейском газовом рынке, тем больше поговаривают о растущей конкуренции страны с основным поставщиком «голубого топлива» - Россией. Но глава государства это категорически отрицает: Азербайджан и Россия не являются конкурентами в вопросе поставок газа на европейские рынки. А поскольку Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что этот вопрос искусственно раздувается, постараемся внести в него некоторую ясность.
Разговоры о конкуренции начались еще до строительства ЮГК. И тогда же Ильхам Алиев заявил, что нам невозможно конкурировать с Россией на европейском рынке. Да и о какой конкуренции может идти речь, если Россия ежегодно экспортирует в Европу сотни миллиардов кубометров газа, и спрос на этот газ растет. А Азербайджан только начал свои поставки. В 2023 году объемы поставок азербайджанского газа в Европу достигнут только 11 млрд кубометров, и, если не будет новых контрактов, этот объем надолго может остаться на таком уровне. Разве могут такие объемы негативно повлиять на положительные и хорошо сбалансированные отношения с Россией? Можно ли считать конкурентами двух добрых соседей, один из которых продает на рынке большую партию, скажем, яблок, а другой пару ящиков. И добрые отношения с Россией явно хотят испортить какие-то силы. Но к этому стороны привычны, и газ для них не станет яблоком раздора.
Вместе с тем в предстоящие десятилетия нефть и газ будут играть важную роль в экономике Азербайджана. Чем больше мы будем экспортировать газа, тем меньше будет доля ненефтяной продукции в экспортных операциях. И глава государства не скрывает, что за счет газа страна желает слезть с нефтяной иглы. Искать рынки для нефти и газа не нужно – они действуют на мировом рынке. А вот по другой ненефтяной продукции, скажем, аграрной, мы ограничиваемся региональными рынками - выйти на европейском рынке сложно, здесь высокие требования, да и страны Старого света конкурируют друг с другом. Экспорт налажен в основном как раз в Россию и ряд других стран. Отрадно, что в нынешнем году экспорт неэнергетических проектов возрос на 45%, а неэнергетическая промышленность страны выросла на 20%. И все же соотношение ненефтяного сегмента в объеме экспорта остается низким.
И эта проблема, думается, больше волнует президента Алиева. Он считает, что данный сегмент возрастет, особенно с учетом новых возможностей сельского хозяйства, туризма, возобновляемой энергии и промышленности на освобожденных территориях. Поэтому правительство и планирует в дальнейшем сократить зависимость от углеводородов. Но нужно четко понять, что в предстоящие десятилетия нефть и газ еще будут играть важную роль в экономике страны. Будут попытки рассорить нас и с другими дружескими странами, но опытные политики на провокации не поддаются.