SpaceX вывела на орбиту спутник Türksat 5B фото; видео
Новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B успешно запущен в космос. Запуск был осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США, в 06:58 по турецкому времени. Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что спутник на орбиту выведет ракета-носитель Space X Falcon 9. Новый спутник Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.
Türksat 5B создан европейской корпорацией Airbus D&S и входит в категорию спутников с высокой пропускной способностью (High Throughput Satellite - HTS).
Liftoff! pic.twitter.com/wpL0quwHj7— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021
Кроме Турции, в зону покрытия Türksat 5B войдет весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное и Средиземное моря, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.
Благодаря полезной нагрузке в Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.
Deployment of Turksat 5B confirmed pic.twitter.com/mYysWH9IGa— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021