Новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B успешно запущен в космос. Запуск был осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США, в 06:58 по турецкому времени. Об этом сообщает Anadolu.

Türksat 5B создан европейской корпорацией Airbus D&S и входит в категорию спутников с высокой пропускной способностью (High Throughput Satellite - HTS).

Отмечается, что спутник на орбиту выведет ракета-носитель Space X Falcon 9. Новый спутник Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.

Кроме Турции, в зону покрытия Türksat 5B войдет весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное и Средиземное моря, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодаря полезной нагрузке в Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.