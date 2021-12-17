New York Times: Израиль не в силах остановить иранскую ядерную программу

Американское издание цитирует оценки нескольких анонимных источников в высшем военном руководстве Израиля, которые в один голос свидетельствуют о невыполнимости угрозы «остановить Иран своими силами», которая все громче звучит из уст израильского руководства на фоне буксующих переговоров в Вене, передает издание «Новости Израиля».

Израиль не может и в ближайшие годы не сможет остановить или даже существенно затормозить иранскую ядерную программу военными средствами. Об этом пишет New York Times со слов израильских военных экспертов, нынешних и бывших руководителей служб безопасности.

Чтобы остановить иранскую ядерную программу, надо одновременно нанести удары по десяткам объектов, а главные ядерные предприятия Ирана, подземные заводы в Фордо и Нетензе, практически недосягаемы для израильских ВВС — чтобы их уничтожить, требуются военные ресурсы, значительно превышающие сегодняшние возможности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам израильских источников New York Times, у ЦАХАЛ нет ресурсов для столь масштабной военной операции на расстоянии тысяч километров от своих границ — нет ни достаточного количества противобункерных бомб, ни бомбардировщиков для их доставки, нет современных средств дозаправки в воздухе.

На этой неделе израильский политический обозреватель и журналист-расследователь Равив Друкер сообщил, что бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху дважды отказывал ЦАХАЛ в ассигнованиях на подготовку оперативных планов удара по Ирану и задержал начало подготовки не менее чем на полтора года.. Источники New York Times говорят, что ЦАХАЛ имел план операции против Ирана в 2012 году, и этот план готовился три года. План не был пущен в ход, а после 2015 года ЦАХАЛ все меньше занимался иранским направлением. В 2017 году в генштабе Израиля решили закупить восемь новых самолетов-дозаправщиков, но правительство Нетаньяху заказало их лишь в прошлом марте, и первые самолеты из заказанной партии прибудут в Израиль не ранее 2024 года.

Единственный эксперт, который выступил под своим именем и настаивал, что ЦАХАЛ в состоянии разгромить иранскую ядерную программу, — отставной генерал ВВС Амос Ядлин. Он сказал, что «мы имеем одни из лучших ВВС в мире, располагаем очень хорошими разведданными по Ирану и можем это сделать». Однако Ядлин подчеркнул при этом, что поддержал бы военный удар по Ирану лишь в качестве «крайней меры», когда иного выхода не будет.