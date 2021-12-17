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Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал передачу Азербайджаном еще 10 армянских военных по инициативе Евросоюза. В своем Twitter-аккаунте он указал, что рад возможности вернуть в Ереван армянских военнослужащих. Спецпредставитель ЕС назвал этот шаг Азербайджана важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов. Тойво Клаар указал, что Евросоюз продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч с лидерами обеих стран.

Happy to have been able to repatriate 10 🇦🇲 servicemen. Important gesture by 🇦🇿 in the process of addressing humanitarian issues.

The 🇪🇺will continue to work with both countries to build on the successful meetings of @eucopresident with @presidentaz and @NikolPashinyan. pic.twitter.com/cTwEexijLv — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) December 19, 2021

* * * Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников.