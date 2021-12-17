Баку передал Еревану 10 армянских военнослужащих при посредничестве Евросоюза; новость дополнена; обновлено
Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал передачу Азербайджаном еще 10 армянских военных по инициативе Евросоюза.
В своем Twitter-аккаунте он указал, что рад возможности вернуть в Ереван армянских военнослужащих. Спецпредставитель ЕС назвал этот шаг Азербайджана важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов.
Тойво Клаар указал, что Евросоюз продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч с лидерами обеих стран.
Happy to have been able to repatriate 10 🇦🇲 servicemen. Important gesture by 🇦🇿 in the process of addressing humanitarian issues.— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) December 19, 2021
The 🇪🇺will continue to work with both countries to build on the successful meetings of @eucopresident with @presidentaz and @NikolPashinyan. pic.twitter.com/cTwEexijLv
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Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников.
Согласно информации, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.
Как сообщили в Госкомиссии, переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы.
Госкомиссия отмечает, что из 10 армянских военнослужащих, переданных Азербайджаном 4 декабря 2021 года другой стороне, четырех впоследствии в Армении арестовали, а в отношении шести предъявлены обвинения.