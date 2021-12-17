Граждане Азербайджана погибли в автобусной аварии в Турции
Как сообщалось ранее, накануне вечером в турецкой провинции Карс перевернулся пассажирский автобус, следовавший рейсом Игдыр - Анкара. Haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что погибли по меньшей мере четыре человека, 25 получили ранения. Двое погибших - граждане Азербайджана.
Отмечается, что пассажирский автобус (3 DMZ 566) сошел с дороги из-за обледенения трассы и тумана. Погибшие в результате аварии граждане Азербайджана - Г.Ниязова (19 лет) и Фазиля Исмаилова (60 лет).
Раненых доставили в местные больницы.