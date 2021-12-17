Какой станет цена на нефть в 2022 году

Прогнозы на 2022 год подразумевают постепенное падение стоимости нефти из-за избытка поставок. Об этом российский эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов сказал в интервью агентству «Прайм».

По мнению российского специалиста, к концу 2022 года цены на нефть снизятся. Однако среднегодовой уровень ее стоимости будет держаться около уровня в 71 доллар за баррель, зафиксированного в 2021 году. Такой прогноз дает надежду, что в ближайшие дни нефть не подорожает.

При этом Галактионов призвал не торопиться с прогнозами на снижение цен на нефть: данные Минэнерго США, опубликованные 15 декабря, продемонстрировали сохранение сильного спроса.

«Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают сокращаться, в то время как недельные поставки топлива с американских НПЗ достигли рекордных 23 миллионов баррелей в сутки», — подчеркнул эксперт.

Перечисленные факторы компенсируют друг друга, поэтому на следующей неделе баррель Brent может стоить в районе 72,5-76 долларов. Кроме того, на ситуацию влияет распространение омикрон-штамма коронавируса и реакция на него в мире.