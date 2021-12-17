Экономисты объяснили причину богатства США

Соединенным Штатам удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказал российский экономист Максим Шеин.

Сами граждане США набрали кредитов почти на $15 трлн — в основном на жильё, автомобили, образование. Учитываются также и кредитные карты.

Госдолг США к 16 декабря вырос до 29,2 трлн с 27,8 трлн долларов годом ранее и превысил размер ВВП страны, согласно последним статистическим данным Минфина США.

За время пандемии США увеличили не только долг, но и денежную эмиссию, выкупая на рынке гособлигации для поддержания низких ставок. Такая политика позволяет США оставаться самой крупной экономикой мира с высоким уровнем потребления за счет кредитования населения и бизнеса, которое частично спонсирует мировая экономика, поскольку доллар США остается одной из самых важных расчетных и резервных валют в мире, отмечают аналитики, пишут «Вести.ру».

Минфин США опубликовал отчет о первых шести месяцах реализации нового плана спасения страны. С тех пор, как президент Джо Байден подписал план спасения в начале года, министерство финансов выделило около 700 млрд долларов из 1 трлн долларов на программы, находящиеся в ведении Казначейства. Это более 450 млрд долларов, выплаченных непосредственно семьям и домохозяйствам, в том числе в виде более 170 млн платежей за экономический ущерб на общую сумму более 400 млрд долларов, более 106 млн платежей по детским налоговым льготам на общую сумму более 46 млрд долларов и более 1 млн платежей по аренде в чрезвычайных ситуациях на общую сумму более 5 млрд долларов. Казначейство также направило 240 млрд долларов в виде фискальной поддержки правительствам штатов, территорий для борьбы с пандемией и ускорения экономического восстановления.