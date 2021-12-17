Минобороны Азербайджана сообщает, что в результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 10 по 19 декабря обнаружены и обезврежены 53 пехотные и противотанковые мины, очищено до 92 гектаров территории.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что в целом на освобожденных территориях инженерными войсками на сегодняшний день обнаружено и обезврежено 17 255 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13 365 гектаров территории, во взаимодействии с другими госструктурами проложено 635 километров дорог.

В работах по очистке азербайджанских населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов задействована находящаяся в распоряжении инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования).

В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути обеспечения позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.