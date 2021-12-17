«Не поддались шантажу и давлению антитурецкого лобби»: Эрдоган поздравил Маска

В связи с этим знаменательным для Турции событием президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил видеообращение. В своем послании Эрдоган отметил, что рад стать свидетелем еще одного события, являющегося предметом гордости Турции и турецкого народа.

Сегодня утром успешно был запущен в космос новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B. Запуск был осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США.

«Сегодня мы запустили в космос Türksat 5B - самый мощный телекоммуникационный спутник Турции с наиболее высокой производительностью. В этом проекте мы также отдали предпочтение Space X и Falcon 9. От своего имени и от лица турецкого народа поздравляю господина Маска и компанию Space X, которые не поддались шантажу и давлению антитурецких лобби», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что Türksat 5В будет работать с точки 42 градуса восточной долготы и станет дополнением к Türksat 3A и Türksat 4A.

«С вводом в эксплуатацию Türksat 5B скорость и объем передачи данных увеличатся более чем в 15 раз. Таким образом, пользователям в пределах зоны покрытия будет предоставляться широкополосный спутниковый интернет, включая наземные, морские и воздушные транспортные средства в регионах, где доступ к интернету ограничен», - сказал Эрдоган, выразив надежду, что успешная совместная деятельность Турции со Space X в области космических исследований будет продолжаться и расширяться.