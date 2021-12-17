Иранский посол экстренно покинул Йемен израильские СМИ
Посол Ирана в Сане офицер КСИР Хасан Ирлу, представляющий Иран на подконтрольных хуситам территориях, спешно покинул Йемен.
NEWSru.co.il пишет, что проиранские боевики были вынуждены обратиться с просьбой предоставить воздушный коридор к международно признанному правительству Йемена, контролирующему воздушное пространство.
Ирлу, высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции, был направлен в Сану год назад.
Что стало причиной возвращения Ирлу в Иран, неясно, отмечает израильское издание. По одной из версий, он заразился коронавирусной инфекцией и вернулся на родину для излечения.