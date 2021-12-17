МИД Армении о переданных Азербайджаном армянских военнослужащих фото
Министерство иностранных дел Армении обнародовало имена переданных Азербайджаном 10 армянских военных, задержанных 16 ноября этого года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы.
В Армению вернулись: Галстян Грачик Арамович (1990 г.р); Диланян Мкртыч Валикоевич (1982 г.р); Арутюнян Гагик Валерьевич (1982г.р); Погосян Радик Развмикович (1990 г.р); Гевондян Андраник Гарегинович (1973 г.р); Назарян Артур Сирвенович (1978 г.р); Шагинян Марат Жораевич (1977 г.р); Петросян Севак Агванович (1984 г.р); Степанян Карлен Рубикович (1974 г.р); Василян Айк Левонович (1984 г.р).
Напомним, из 10 армянских военнослужащих, переданных Азербайджаном 4 декабря, четырех в Армении арестовали, в отношении шести предъявлены обвинения.