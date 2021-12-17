Сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, получила повышение, заняв более высокую позицию в государственном аппарате страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Такая информация основывается на данных северокорейских СМИ, согласно которым, во время памятных мероприятий в годовщину смерти предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира Ким Ё Чжон на одной из фотографий была запечатлена с представителями политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Кроме того, ее имя прозвучало при перечислении восьми действующих членов упомянутого политбюро.

Официальная информация по этому поводу отсутствует, отмечается, что полученные сообщения могут обозначать, что Ким Ё Чжон могла занять должность заместителя или члена политбюро.