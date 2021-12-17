Мишель прокомментировал передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих

Председатель Европейского совета ЕС Шарль Мишель приветствует решение Азербайджана о передаче Армении десяти военнослужащих. Об этом Мишель написал в своем Twitter.

«Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении», - отметил Мишель.

Глава Евросовета назвал передачу Армении военнослужащих «важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия».

«Евросоюз способствовал передаче (военнослужащих - ред.) Еревану", - отметил Мишель.

19 декабря Азербайджан передал Армении при посредничестве Евросоюза 10 армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы.