Мишель прокомментировал передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих
Председатель Европейского совета ЕС Шарль Мишель приветствует решение Азербайджана о передаче Армении десяти военнослужащих. Об этом Мишель написал в своем Twitter.
«Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении», - отметил Мишель.
Warmly welcome Baku’s release of 10 Armenian detainees in follow up to discussions with @azpresident and @NikolPashinyan— Charles Michel (@eucopresident) December 19, 2021
An important humanitarian gesture demonstrating the mutual will to strengthen confidence as discussed in Brussels.
EU facilitated transfer to Yerevan. https://t.co/L8McDj4oUe
Глава Евросовета назвал передачу Армении военнослужащих «важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия».
«Евросоюз способствовал передаче (военнослужащих - ред.) Еревану", - отметил Мишель.
19 декабря Азербайджан передал Армении при посредничестве Евросоюза 10 армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы.